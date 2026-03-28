EUA e Iraque anunciam "reforço da cooperação" contra ataques de grupos pró-iranianos

Os Estados Unidos e o Iraque anunciaram na noite de sexta-feira que vão "reforçar a cooperação" em matéria de segurança com a criação de um "alto comité conjunto" para "impedir ataques" por parte de grupos iraquianos pró-iranianos.

Lusa

Segundo comunicados divulgados pela embaixada dos Estados Unidos em Bagdade e por uma célula mediática das forças iraquianas, o reforço da cooperação surge no quadro da "parceria estratégica" que une os dois países.

A criação deste comité "de coordenação" permitirá "reforçar a cooperação para impedir ataques" contra "as forças de segurança iraquianas, instalações estratégicas do Iraque, bem como contra o pessoal norte-americano, as missões diplomáticas e a coligação internacional" anti-jihadista, acrescenta-se nos comunicados.

Com a guerra no Médio Oriente, grupos armados iraquianos pró-iranianos têm realizado ataques com drones ou foguetes contra a embaixada norte-americana no Iraque, mas também contra conselheiros militares norte-americanos da coligação. 

Estes grupos têm sido regularmente alvo de ataques atribuídos a Washington ou a Israel.

