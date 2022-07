EUA elogiam sistema eleitoral brasileiro

"As eleições no Brasil, testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem de modelo para as nações do hemisfério e de todo o mundo", disse a embaixada dos EUA num comunicado.

Na segunda-feira, durante um encontro com dezenas de embaixadores no Brasil, e quando faltam três meses para as eleições presidenciais, o chefe de Estado brasileiro afirmou que queria "corrigir os defeitos" do sistema eleitoral, num renovado ataque ao sistema de votação eletrónica.

Durante meses, Bolsonaro tem alimentado a ideia de que a votação pode ser fraudulenta devido à utilização de urnas eletrónicas, um método introduzido no país em 1996.

"Os Estados Unidos têm confiança na força das instituições democráticas do Brasil. O país tem um forte historial de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação", reforçou a embaixada.

As declarações de Bolsonaro provocaram uma forte reação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, que disse que "é hora de dizer basta à desinformação e ao populismo autoritário que coloca em xeque a Constituição de 1988".

Bolsonaro, que está há vários meses em guerra aberta com o TSE e, mais precisamente, com Fachin, defendeu que, juntamente com as urnas eletrónicas, deveriam também ser utilizados boletins de voto, a fim de comparar resultados e assegurar a fiabilidade do processo, embora essa sugestão tenha sido rejeitada categoricamente pelo parlamento.

Nos últimos meses, além de insistir que o sistema de votação eletrónica do país não é fiável, Bolsonaro tem intensificado os ataques a magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF), tem dito que não respeitará determinadas decisões judiciais e tem pedido, repetidamente, a participação de militares no apuramento dos votos.

Nos últimos tempos tem havido também um maior número de vozes de analistas, instituições e organizações que procuram chamar a atenção para o facto de Jair Bolsonaro estar a inflamar a base de apoio e a criar bases para "uma invasão do Capitólio", como aconteceu nos Estados Unidos.