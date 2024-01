EUA endurecem sanções contra empresa de ouro venezuelana

A medida foi anunciada na segunda-feira pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC, sigla em inglês), num comunicado divulgado na Internet, em que o Departamento do Tesouro ordena que todas as operações com a empresa atualmente a serem processadas devem estar concluídas antes de 13 de fevereiro.

A medida proíbe igualmente quaisquer transações que envolvam pessoas sancionadas pelos EUA, membros do governo da Venezuela, do Banco Central da Venezuela e do estatal Banco da Venezuela SA Banco Universal.

A medida tem lugar depois de na sexta-feira o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela confirmar que a vencedora das eleições primárias opositoras de outubro de 2023, María Corina Machado, não poderá concorrer contra o atual chefe de Estado Nicolás Maduro nas presidenciais venezuelanas, previstas para o segundo semestre de 2024.

Em outubro de 2023, o OFAC tinha aliviado algumas sanções contra a Venezuela, relacionadas com a atividade petrolífera, de gás e ouro, no âmbito de um acordo assinado em Barbados, entre o governo de Maduro e a oposição sobre a proteção de direitos políticos e garantias eleitorais.

Em março de 2019 o OFAC sancionou a Guayana Minerven e o presidente da empresa, Adrián António Perdomo Mata, por "apoiar o regime ilegítimo de Maduro", saquear a riqueza do país, pôr em risco povoações indígenas, invadir áreas protegidas e causar desflorestamento.