EUA enviam equipamento anti-drones à Dinamarca para cimeiras europeias

"Estamos satisfeitos e gratos por os Estados Unidos também estarem a apoiar a Dinamarca com meios de combate a drones, no contexto das próximas cimeiras", escreveu o ministério na rede social X.

Os recentes avistamentos de aeronaves não-tripuladas na Dinamarca levaram ao encerramento de vários aeroportos, incluindo o aeroporto de Copenhaga, o maior do norte da Europa.

Também foram observados drones a sobrevoar instalações militares dinamarquesas, mas não houve novos avistamentos relatados desde 27 de setembro.

Copenhaga acolhe na quarta uma cimeira informal do Conselho Europeu, que reunirá mais de 40 chefes de Governo, e na qual a Comissão Europeia apresentará um plano para reforçar a defesa e segurança dos Estados-membros da União Europeia (UE).

Na quinta-feira, a capital dinamarquesa será igualmente a anfitriã da sétima reunião da Comunidade Política Europeia, onde dirigentes de todo o continente europeu debaterão formas de reforçar o apoio à Ucrânia -- há mais de três anos e meio a braços com uma agressão russa -, a situação geral de segurança na Europa e como torná-la mais forte e mais segura na atual situação geopolítica.

A UE será representada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, que copresidirá à reunião, juntamente com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, e foram convidados 47 chefes de Estado e de Governo para nela participar.

Além dos 27 Estados-membros da UE, é igualmente esperada a comparência de líderes de: Albânia, Andorra, Arménia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Geórgia, Islândia, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Mónaco, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega, Reino Unido, São Marino, Sérvia, Suíça, Turquia e Ucrânia.

Para garantir a segurança do encontro, a Dinamarca anunciou no domingo passado que iria fechar o seu espaço aéreo a todos os drones civis até à próxima sexta-feira.

Embora a polícia ainda não tenha identificado os autores das incursões no espaço aéreo dinamarquês, a primeira-ministra, Mette Frederiksen, apontou o dedo à Rússia.

Numa mensagem gravada em vídeo, a chefe do Governo dinamarquês afirmou na quinta-feira passada: "Só um país representa uma ameaça para a segurança da Europa --- e esse país é a Rússia".

Temendo ações de sabotagem e ataques híbridos, o país decidiu também hoje elevar o nível de segurança das infraestruturas energéticas para laranja, o segundo mais elevado.