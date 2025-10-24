EUA enviam maior porta-aviões para mar das Caraíbas

O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, ordenou a deslocação do USS Gerald Ford e do respetivo grupo de ataque para a área de responsabilidade do Comando Sul, "em apoio à diretiva do Presidente [norte-americano, Donald Trump] para desmantelar organizações criminosas transnacionais", disse o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, em comunicado.

A missão vai "reforçar a capacidade dos Estados Unidos para detetar, monitorizar e desmantelar atividades ilícitas que ameaçam a segurança e a prosperidade" norte-americanas, referiu.

A força naval "vai expandir as operações de combate ao narcotráfico e enfraquecer redes criminosas transnacionais", acrescentou o porta-voz do Pentágono.

O USS Gerald Ford junta-se a outros meios já destacados desde o verão para a região das Caraíbas, incluindo três navios anfíbios, aviões de patrulha P-8, caças F-35B e drones MQ-9 que operam a partir de bases em Porto Rico.

Nas últimas semanas, as forças norte-americanas destruíram uma dezena de embarcações suspeitas de tráfico de droga nas Caraíbas e no Pacífico, perto da Venezuela e da Colômbia, resultando em várias mortes.

A Venezuela e a Colômbia acusaram Washington de realizar "execuções extrajudiciais".

Entretanto, Hegseth confirmou que o Exército norte-americano afundou outro barco nas Caraíbas, alegadamente operado pelo grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua e seis pessoas, identificadas pelo Pentágono como "narcoterroristas", morreram no ataque.

As tensões entre os dois países intensificaram-se nas últimas semanas, depois de Trump ter autorizado a CIA (agência de informações norte-americana) a conduzir operações secretas dentro da Venezuela.

O Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou Washington de planear uma ofensiva militar contra o país.