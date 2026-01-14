EUA está a suspender processamento de vistos para 75 países, incluindo Brasil e Rússia

No documento, obtido pela Fox News, orienta os funcionários consulares a recusarem vistos enquanto o executivo reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

Os países incluem Somália, Rússia, Afeganistão, Brasil, Irão, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Iémen, entre outros.

A lista completa dos países visados não foi divulgada pela rede norte-americana.

A suspensão terá início em 21 de janeiro e continuará por tempo indeterminado até que o Departamento realize uma reavaliação do processamento de vistos.

Em novembro de 2025, um telegrama do Departamento de Estado enviado a postos em todo o mundo instruía os funcionários consulares a aplicar novas e abrangentes regras de triagem sob a chamada disposição de "encargo público" da lei de imigração.

A orientação instruiu os funcionários consulares a negarem vistos a candidatos que provavelmente dependeriam de benefícios públicos, levando em consideração uma ampla gama de fatores, incluindo saúde, idade, proficiência em inglês, situação financeira e até mesmo a possível necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

O Departamento de Estado norte-americano revelou, na segunda-feira, que revogou aproximadamente 100 mil vistos a estrangeiros em 2025, mais do dobro das revogações no ano anterior.

Este número inclui "aproximadamente 8 mil vistos de estudante e 2.500 vistos especiais de indivíduos que tiveram ocorrências com a polícia norte-americana por atividades criminosas", afirmou o departamento.

"Vamos continuar a deportar estes criminosos para manter a segurança dos Estados Unidos", adiantou o Departamento de Estado em comunicado.

Em 2024, durante a Presidência de Joe Biden, foram revogados aproximadamente 40 mil vistos, segundo a Fox News.

Desde que regressou à Casa Branca, em janeiro de 2025, o Presidente, Donald Trump, intensificou as suas políticas anti-imigração com o aumento de rusgas policiais, deportações e exigências mais rigorosas para estrangeiros que procuram vistos de viagem e residência.

O Presidente republicano assinou ainda uma ordem executiva para reforçar a verificação de antecedentes de quem solicita vistos para os Estados Unidos.

Além disso, o Governo implementou processos de triagem mais rigorosos para os candidatos, incluindo a monitorização de atividades nas redes sociais.