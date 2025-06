EUA. Ex-congressista estadual e marido mortos em "assassinato com motivações políticas"

(em atualização)





Um atirador que se fez passar por polícia matou uma deputada democrata do Minnesota, Melissa Hortman, e o seu marido, Mark, no sábado, num aparente "assassinato com motivações políticas", e feriu um segundo congressista e a sua mulher, segundo adiantou o governador do Minnesota, Tim Walz.







"Devemos todos, no Minnesota e em todo o país, opor-nos a todas as formas de violência política", disse Walz numa conferência de imprensa, acrescentando que haverá consequências para os responsávels.







Segundo os meios de comunicação norte-americanos, está em curso uma grande operação de busca pelo suspeito, que fugiu a pé após ter disparado sobre as autoridades enquanto abandonava uma viatura. Nesse veículo, a polícia encontrou um "manifesto" onde constavam os nomes de legisladores estaduais e outras autoridades.





Donald Trump já foi informado do "terrível tiroteio" no Minnesota que "parece ter sido um ataque direcionado contra os legisladores estaduais". O presidente norte-americano afirmou que "tal nível de violência não será tolerado nos Estados Unido".



Segundo o governador Tim Walz, o atirador foi à residência dos Hortman depois de ter disparado sobre o senador John Hoffman e a sua mulher, Yvette. Ambos estão a ser vigiados por equipas médicas e o governador diz estar "cautelosamente otimista" de que sobreviveriam "a esta tentativa de assassinato".





Tim Waltz apelou entretanto à população do Minnesota para que não participe em eventos ou comícios políticos até que o atirador seja detido.