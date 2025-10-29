EUA excluem Cuba da ajuda a países afetados pelo furacão Melissa

"Os Estados Unidos estão em estreito contacto com os governos da Jamaica, Haiti, República Dominicana e Bahamas, que enfrentam os devastadores efeitos do furacão Melissa", escreveu o secretário de Estado norte-americano numa mensagem na rede social X.

"Temos equipas de resgate e resposta a dirigir-se para as áreas afetadas juntamente com suprimentos vitais para salvar vidas. As nossas orações estão com os povos do Caribe", acrescentou.

O chefe da diplomacia norte-americana, de origem cubana, não incluiu Cuba no grupo de países, embora a ilha também tenha sido afetada pelo ciclone.

Os Estados Unidos estão a enviar várias dezenas de especialistas de operações de socorro em desastres naturais, incluindo equipas de busca e salvamento urbano, para países insulares das Caraíbas que lidam com a devastação causada pelo Furacão Melissa.

A caminho da região está pessoal da Equipa de Resposta a Assistência em Desastres de Washington e de centros regionais em Miami e Costa Rica, bem como as equipas de busca e salvamento urbano do Condado de Los Angeles, na Califórnia, e do Condado de Fairfax, na Virgínia, disseram hoje três responsáveis do Departamento de Estado.

Espera-se que cheguem nas próximas 24 a 48 horas e se juntem ao pessoal local na Jamaica, nas Bahamas e na República Dominicana, onde se irão basear para oferecer ajuda no vizinho Haiti, de acordo com os funcionários, que falaram aos jornalistas sob condição de anonimato, porque as equipas ainda não estavam no terreno.

O Furacão Melissa deixou dezenas de pessoas mortas e uma destruição generalizada em Cuba, Haiti e Jamaica.

A tempestade atingiu a costa da Jamaica na terça-feira, como um dos furacões mais fortes de sempre no Atlântico, antes de enfraquecer e seguir para Cuba.

O furacão tocou terra no extremo oriental de Cuba e provocou ventos sustentados de 193 quilómetros por hora, os quais têm vindo a enfraquecer com o passar das horas.

Funcionários do Departamento de Estado disseram que as necessidades antecipadas incluem suprimentos como kits de higiene, abrigos provisórios, equipamento de saneamento e comida, que serão retirados de armazéns em Miami e de stocks locais mantidos por grupos de ajuda.

Os responsáveis e o Comando Sul das Forças Armadas dos EUA, sediado em Tampa, disseram que o Pentágono poderia desempenhar um papel no transporte de pessoal e abastecimentos para áreas remotas nos países afetados, mas que ainda não foi tomada uma decisão sobre a escala dessa participação.

O Coronel Manny Ortiz, porta-voz do Comando Sul, disse que os planos de apoio militar às equipas de assistência a desastres estão a ser revistos.