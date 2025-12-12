EUA extinguem plano de reunificação familiar para sete países latino-americanos
Os Estados Unidos anunciaram hoje o fim dos programas humanitários de reagrupamento familiar destinados a cidadãos da Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti e Honduras, obrigando milhares de beneficiários a abandonar o país até janeiro.
O Departamento de Segurança Interna (DHS) explicou o fim do Programa de Autorização de Reunificação Familiar (FRP) alegando "abusos" e o uso indevido do mecanismo, que teria permitido a entrada ou permanência em território norte-americano de indivíduos com antecedentes criminais, contornando os procedimentos tradicionais de imigração.
Segundo o aviso das autoridades, o estatuto conferido pelo FRP expirará automaticamente a 14 de janeiro de 2026, exceto para os imigrantes que tenham um pedido de residência permanente apresentado antes de 15 de dezembro de 2025 e ainda pendente na data de término.
Caso esse pedido venha a ser recusado, o benefício será imediatamente revogado e o indivíduo deverá deixar o país.
O DHS adiantou que o fim do programa implica igualmente a revogação das autorizações de trabalho associadas, com os afetados a serem notificados individualmente.
Quem ficar sem estatuto legal após o encerramento do FRP deverá abandonar o país antes do prazo.
O Governo norte-americano esclareceu que o programa regressará a um sistema de análise "caso a caso", conforme previsto pelo Congresso, para reduzir riscos de fraude e reforçar a segurança nacional e pública.
As autoridades acrescentaram que serão disponibilizados incentivos para quem se qualificar, incluindo assistência financeira, apoio na obtenção de documentos de viagem e isenção de multas civis.