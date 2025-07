EUA financiam Polónia em 3,4 mil milhões de euros para compra de armamento

A garantia será concedida através do programa de Financiamento Militar Estrangeiro (FMF), segundo o Departamento de Estado, que sublinha tratar-se de um "apoio substancial (que) reflecte o sério compromisso da Polónia com a sua própria defesa e com a partilha do ónus da segurança colectiva da NATO".

"A Polónia continua a ser um dos aliados mais fortes e fiáveis dos Estados Unidos na Europa --- uma nação na linha da frente do flanco leste da NATO e líder no investimento em defesa", sublinha a diplomacia norte-americana.

Desde 2023, a Polónia tem investido fortemente na modernização das suas forças armadas, incluindo material de guerra norte-americano como helicópteros Apache, o Sistema de Reconhecimento de Radar de Superfície e Espaço Aéreo, sistemas de artilharia HIMARS e o sistema de defesa antimíssil Patriot.

O investimento está relacionado sobretudo com a invasão da Ucrânia pela Rússia e o reforço das capacidades militares de Moscovo, que fez todos os países do flanco leste da NATO aumentar as suas capacidades de Defesa.

O novo apoio à Polónia, afirma o Departamento de Estado, "reafirma o compromisso dos Estados Unidos com parcerias bilaterais sólidas baseadas no respeito mútuo, no investimento partilhado e em prioridades estratégicas".

"Trabalhando em conjunto, os Estados Unidos e a Polónia estão a garantir o futuro da NATO, dissuadindo as agressões e defendendo firmemente a liberdade, a soberania e a paz na Europa", adianta.

A diplomacia norte-americana sublinha ainda que o programa de empréstimos FMF apoia a criação de empregos nos Estados Unidos, bem como a indústria e a inovação em "sistemas fiáveis e comprovados, construídos pela melhor base industrial de defesa do mundo".