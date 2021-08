EUA fornecem 1,2 milhões de vacinas à Costa do Marfim

"Graças ao compromisso dos norte-americanos em desempenhar um papel de liderança para terminar a pandemia no mundo, os Estados Unidos vão enviar esta semana 1.183.000 doses da vacina Pfizer para a Costa do Marfim", sublinhou fonte da Casa Branca citada pela agência AFP.



O embarque será gerido através da Covax, uma plataforma de distribuição de vacinas contra a covid-19 a países menos desenvolvidos, apoiada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Aliança Global para as Vacinas (GAVI).



"As vacinas foram enviadas na quarta-feira e chegarão ao seu destino no fim de semana", acrescentou a mesma fonte.



A Costa do Marfim regista menos de 400 mortes devido à covid-19, mas o país africano enfrenta uma terceira vaga de novos casos, que se está a espalhar por todo o continente.



Menos de 2% da população africana tem a vacinação completa, mas as autoridades têm destruído doses de vacinas devido à falta de infraestruturas para administração ou à relutância da população em ser vacinada.



Esta entrega na Costa do Marfim faz parte de um lote de 500 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech adquirido este verão para distribuição em África e em 92 países pobres, como o Vietname ou Honduras.



O governo norte-americano anunciou entretanto, na quarta-feira, uma campanha nacional para administrar uma terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir de 20 de setembro, para combater a redução da proteção perante a variante delta.