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EUA. Hackers chineses atacaram NASA, Senado, Reserva Federal e Departamento da Justiça
O Departamento de Justiça norte-americano revelou esta quarta-feira que intercetou uma operação de hackers chineses que penetrou nos sistemas do Departamento de Justiça norte-americano, da NASA, da Reserva Federal, do Senado dos EUA e de outras agências governamentais sensíveis.
Em comunicado, o Departamento de Justiça disse que apreendeu domínios utilizados por duas plataformas de hackers, denominadas "QScan" e "QTRouter", que, segundo disse, foram utilizadas como parte da campanha.
A Embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a uma mensagem a solicitar comentários.
Pequim nega rotineiramente a responsabilidade por atividades de hackers.