EUA. Hackers chineses atacaram NASA, Senado, Reserva Federal e Departamento da Justiça

Em comunicado, o Departamento de Justiça disse que apreendeu domínios utilizados por duas plataformas de hackers, denominadas "QScan" e "QTRouter", que, segundo disse, foram utilizadas como parte da campanha.

A Embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a uma mensagem a solicitar comentários.





Pequim nega rotineiramente a responsabilidade por atividades de hackers.