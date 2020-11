EUA. Homem acusado de dar a arma ao menor que abateu dois manifestantes em Kenosha

As acusações foram movidas contra o homem de 19 anos que, segundo os promotores do condado de Kenosha, terá comprado e fornecido a arma usada por Kyle Rittenhouse, de 17 anos, no baleamento fatal de dois manifestantes. Dominick Black enfrenta acusações por ter dado intencionalmente uma arma ao menor e por esse ato ter resultado em duas mortes.







As acusações referem-se a Joseph Rosenbaum, de 36, e Anthony Huber, de 26, assassinados por Rittenhouse. Há ainda um terceiro homem, Gaige Grosskreutz, que ficou ferido nos protestos de 25 de agosto em homenagem ao afro-americano baleado por polícias na altura, Jacob Blake.







Se Dominick Black for considerado culpado, pode ter uma pena de até 12 anos de prisão.





Dominick David Black supostamente comprou a arma Smith & Wesson M & P15 no Ladysmith Ace Home Center, em Ladysmith, depois de o adolescente Rittenhouse lhe ter dado dinheiro para a aquisição do armamento, uma vez que por ser menor não o podia fazer sozinho. Black assinou a documentação indicando que estava a comprar a arma para si mesmo, segundo os promotores.

De acordo com a queixa citada pela NBC





Como Rittenhouse era menor de idade e não tinha carteira de identidade de proprietário da arma de fogo, ele e Black acordaram que a arma seria guardada na residência do padrasto de Black, localizada em Kenosha.





Depois de Jacob Blake ser baleado a 23 de agosto, muitas pessoas saíram à rua em protesto e vários estabelecimentos comerciais foram vandalizados. Na noite de 25 de agosto, Black ofereceu-se para ir armado com outra arma da mesma marca e modelo, para proteger o estabelecimento Car Source localizado na cidade. Black terá então pedido a Rittenhouse para se lhe juntar e os dois dirigiram-se para a residência do padrasto de Black para ir buscar a arma que tinha sido comprada para o menor.





O proprietário da Car Source, no entanto, negou ter pedido ajuda a Black ou a Rittenhouse para proteger o seu concessionário automóvel durante os protestos.





Segundo a acusação, por volta das 23h49 de 25 de agosto, Rittenhouse usou a arma fornecida por Black para matar dois indivíduos desarmados, Joseph Rosenbaum e Anthony Huber, que estavam na manifestação.



Rittenhouse disparou sobre Rosenbaum quatro vezes. Poucos segundos depois, disparou sobre Huber no peito apenas uma vez, matando-o de imediato. O jovem de 17 anos usou ainda a arma para balear um outro homem, Gaige Grosskreutz, no braço. Ambos os assassinatos foram gravados em vídeo por testemunhas que estiveram presentes durante os protestos, e os vídeos foram compartilhados nas redes sociais.



De acordo com a acusação, Rittenhouse admitiu a Black ter matado os dois indivíduos e confessou os assassinatos à polícia. Contudo, Black afirma que não viu Rittenhouse a disparar sobre ninguém e que estavam ambos no telhado do estabelecimento comercial a proteger o espaço de possíveis disturbios.



Rittenhouse é acusado de homicídio doloso de primeiro grau, homicídio imprudente de primeiro grau, tentativa de homicídio doloso de primeiro grau e outros crimes. Embora o adolescente tenha admitido os disparos, os seus advogados afirmam que ele agiu em legítima defesa.





Numa audiência inicial no tribunal na segunda-feira, o advogado de Black, Robert Keller, disse que o seu cliente - que está detido na Cadeia do Condado de Kenosha - não tem antecedentes criminais. O juíz Loren Keating definiu a fiança de Black em 2.500 dólares e ordenou que Black não entrasse em contato com Rittenhouse.