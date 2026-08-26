EUA. Identificados domínios de hackers chineses que atacaram NASA, Senado, Reserva Federal e Departamento da Justiça

EUA. Identificados domínios de hackers chineses que atacaram NASA, Senado, Reserva Federal e Departamento da Justiça

O Departamento de Justiça norte-americano revelou esta quarta-feira que indentificou os domínios usados por hackers chineses para atacar sistemas do Departamento de Justiça norte-americano, da NASA, da Reserva Federal, do Senado dos EUA e de outras agências governamentais sensíveis.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

VER MAIS
Em comunicado, o Departamento de Justiça disse que apreendeu domínios utilizados por duas plataformas de hackers, denominadas "QScan" e "QTRouter", que, referiu, foram utilizadas como parte da campanha de ciberataques. Pequim nega rotineiramente a responsabilidade por atividades de hackers suspeitos de serem agentes chineses

O Departamento de Justiça e o FBI apreenderam estes nomes de domínio para "impedir que agentes cibernéticos maliciosos acedam a duas plataformas de hacking, conhecidas como QScan e QTRouter, utilizadas para atacar infraestruturas críticas dos EUA e outras redes sensíveis", afirmou o comunicado do Departamento de Justiça.

Estas plataformas foram criadas por um grupo chamado QTFY, cujos ciberataques tiveram como alvo, entre outros, a NASA, os Departamentos de Energia, Justiça e Saúde dos EUA, bem como o Senado, de acordo com o comunicado.

Esta apreensão é "a mais recente de uma série de operações técnicas para desmantelar atividades indiscriminadas de ciberataques patrocinadas pela República Popular da China", disse o procurador-geral Todd Blanche no comunicado.

"Estas ferramentas foram utilizadas por agentes cibernéticos chineses para ocultar a origem dos seus ataques", explicou o diretor do FBI, Kash Patel.

"Estas ferramentas foram utilizadas por agentes cibernéticos chineses para ocultar a origem dos seus ataques", explicou o diretor do FBI, Kash Patel. Permitiram, em particular, mascarar o facto de estas intrusões cibernéticas terem tido origem na China, de acordo com a declaração. Entre os clientes da QTFY estão o Ministério da Segurança do Estado da China (MSS) e o Exército de Libertação Popular (PLA), afirmou o Departamento de Justiça.


Em junho, as autoridades norte-americanas anunciaram a apreensão de 13 nomes de domínio suspeitos de serem utilizados por alegados agentes chineses para extrair informações confidenciais de autoridades norte-americanas com autorização de segurança.

A aliança de inteligência “Cinco Olhos”, composta pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, já tinha alertado para uma campanha conduzida por agentes dos serviços de informação chineses que se faziam passar por recrutadores de empresas de consultoria ou centros de investigação.

Artigos Relacionados

PUB
PUB