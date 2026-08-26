EUA. Identificados domínios de hackers chineses que atacaram NASA, Senado, Reserva Federal e Departamento da Justiça

Em comunicado, o Departamento de Justiça disse que apreendeu domínios utilizados por duas plataformas de hackers, denominadas "QScan" e "QTRouter", que, referiu, foram utilizadas como parte da campanha de ciberataques. Pequim nega rotineiramente a responsabilidade por atividades de hackers suspeitos de serem agentes chineses



O Departamento de Justiça e o FBI apreenderam estes nomes de domínio para "impedir que agentes cibernéticos maliciosos acedam a duas plataformas de hacking, conhecidas como QScan e QTRouter, utilizadas para atacar infraestruturas críticas dos EUA e outras redes sensíveis", afirmou o comunicado do Departamento de Justiça.



Estas plataformas foram criadas por um grupo chamado QTFY, cujos ciberataques tiveram como alvo, entre outros, a NASA, os Departamentos de Energia, Justiça e Saúde dos EUA, bem como o Senado, de acordo com o comunicado.



Esta apreensão é "a mais recente de uma série de operações técnicas para desmantelar atividades indiscriminadas de ciberataques patrocinadas pela República Popular da China", disse o procurador-geral Todd Blanche no comunicado.



"Estas ferramentas foram utilizadas por agentes cibernéticos chineses para ocultar a origem dos seus ataques", explicou o diretor do FBI, Kash Patel.



"Estas ferramentas foram utilizadas por agentes cibernéticos chineses para ocultar a origem dos seus ataques", explicou o diretor do FBI, Kash Patel. Permitiram, em particular, mascarar o facto de estas intrusões cibernéticas terem tido origem na China, de acordo com a declaração. Entre os clientes da QTFY estão o Ministério da Segurança do Estado da China (MSS) e o Exército de Libertação Popular (PLA), afirmou o Departamento de Justiça.







Em junho, as autoridades norte-americanas anunciaram a apreensão de 13 nomes de domínio suspeitos de serem utilizados por alegados agentes chineses para extrair informações confidenciais de autoridades norte-americanas com autorização de segurança.



A aliança de inteligência “Cinco Olhos”, composta pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, já tinha alertado para uma campanha conduzida por agentes dos serviços de informação chineses que se faziam passar por recrutadores de empresas de consultoria ou centros de investigação.

