EUA. Imigrante ferido a tiro por agente do serviço de imigração

O motorista da DoorDash tem 28 anos foi atingido no tronco e transportado para o hospital em grave mas estável. A DoorDash já disse que ele estava a trabalhar no momento do ataque do agente.

Isto aconteceu no domingo e está a alimentar os protestos da população de Austin contra o Serviço de Imigração.



Dezenas de manifestantes juntaram-se no local com cartazes a exigir a saída do ICE de Austin.

Foto: Nuri Vallbona - Reuters (protestos junto ao local do disparo)





Os manifestantes gritavam palavras de ordem, enquanto polícias fardados tentavam conter a multidão.



Protestos com os agentes do ICE nas proximidades, de acordo com a agência de notícias Reuters. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, Wilber Perez é um imigrante em situação irregular que estava "a aguardar a deportação".

O caso está a ser investigado pelo Departamento de Segurança Interna com o apoio do FBI.





Não são conhecidos mais detalhes.



O congressista Democrata Greg Casar denunciou o caso e exigiu uma investigação e “a publicação imediata" das imagens das câmaras dos agentes. "O horror chegou à nossa cidade: o ICE disparou contra uma pessoa em Austin esta manhã. Exijo uma investigação completa e independente, a publicação imediata das imagens das câmaras corporais e a responsabilização de qualquer agente do ICE que tenha infringido a lei", escreveu no X.



As autoridades federais não dizem o que motivou os disparos, numa altura em que a administração Trump intensifica as operações de fiscalização migratória em todo o país.





Tendo passado apenas dois meses desde que agentes do ICE mataram a tiro um mexicano numa operação de trânsito em Houston.



