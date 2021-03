EUA impõe sanções à Rússia pela tentativa de assassinato de Alexei Navalny e de ciberataques

Os Estados Unidos impuseram sanções a sete membros do governo russo. Entre eles, está o Diretor do Serviço Federal de Segurança, antigo Diretor do KGB. As pessoas alvo das sanções estiveram, alegadamente, envolvidas na tentativa de assassinato do líder da oposição, Alexei Navalny.