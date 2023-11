EUA impõem sanções a membros de milícia iraquiana apoiada pelo Irão

As sanções abrangem o responsável pela política externa da milícia, um membro do seu conselho central, o comandante militar e um porta-voz. As sanções bloqueiam o acesso a propriedade e a contas bancárias norte-americanas e impedem os visados e empresas de efetuarem negócios com os EUA.

Uma série de ataques com `drones`, o último registado hoje, têm atingido bases dos EUA no Iraque, e quando aumentam as tensões regionais na sequência do mais recente conflito entre Israel e o Hamas na sequência dos ataques da organização armada palestiniana em 07 de outubro e a invasão militar da Faixa de Gaza pelos israelitas.

Hoje, responsáveis oficiais norte-americanos confirmaram três novos ataques contra instalações militares dos EUA no Iraque e Síria, elevando para pelo menos 60 o número total de ações militares contra bases norte-americanas e da coligação no Iraque e Síria.

Os três locais hoje atacados com `drones` incluem a base aérea Al Harir em Erbil (norte do Iraque), sem baixas confirmadas mas com danos nas infraestruturas, a base aérea Al Asad, também no Iraque, e as instalações da base de Tall Baydar, na Síria, com um ferido ligeiro, de acordo com os mesmos responsáveis.

As milícias iraquianas ameaçaram atacar instalações militares norte-americanas devido ao apoio dos EUA a Israel.

Um gabinete do Departamento do Tesouro (Finanças) norte-americano indicou que a milícia Kataeb Hezbollah recebe apoio da Força Quds, integrada na Guarda revolucionária iraniana. O Departamento de Estado já a designou previamente como uma "organização terrorista".

O subsecretário do Tesouro norte-americano para o terrorismo e informação financeira, Brian E. Nelson, disse que os Estados Unidos estão "totalmente empenhados na segurança e estabilidade do Médio Oriente e nos esforços para terminar com estas atividades desestabilizadoras".

Pelo menos 11.470 palestinianos -- dois terços mulheres e crianças -- foram mortos desde o início da guerra em Gaza, de acordo com as autoridades de Saúde locais, que não distinguem entre mortes civis e de militantes. Cerca de 2.700 pessoas estão desaparecidas, a maioria nos escombros dos edifícios bombardeados pelos militares israelitas.

De acordo com as autoridades israelitas cerca de 1.200 pessoas, entre civis e militares, foram mortas em Israel, a maioria no ataque inicial, enquanto perto de 240 foram feitas reféns pelas milícias do Hamas, permanecendo detidas em Gaza.