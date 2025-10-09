EUA instalam centro de coordenação em Israel para vigiar cessar-fogo em Gaza

Citando autoridades norte-americanas que pediram anonimato, a AP adianta que o centro de coordenação civil-militar a estabelecer pelo Comando Central dos Estados Unidos em Israel ajudará a facilitar o fluxo de ajuda humanitária, bem como assistência logística e de segurança para o território devastado por dois anos de guerra.

A equipa a enviar inclui meios de nações parceiras, organizações não governamentais e atores do setor privado, adiantou a mesma fonte.

O envio do destacamento de 200 militares norte-americanos foi noticiado também pela AFP.