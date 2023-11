EUA intercetam no Mar Vermelho drones explosivos lançados do Iémen

"O USS Thomas Hudner disparou e destruiu numerosos drones de ataque lançados a partir da região do Iémen controlada pelos Huthis", disse o Centcom na rede social X (antigo Twitter).

"Os drones foram abatidos enquanto o navio de guerra patrulhava o Mar Vermelho. O navio e a tripulação não sofreram danos ou ferimentos", acrescentou.

Os Huthis anunciaram, no final de outubro, que realizariam ataques contra Israel até que este pusesse fim à sua ofensiva contra Gaza, para defender "o direito do povo palestiniano à autodefesa".

Os rebeldes do Iémen reivindicaram na quarta-feira o disparo de um míssil de cruzeiro contra o sul de Israel e que foi intercetado pela aviação israelita, afirmou o porta-voz do grupo armado apoiado pelo Irão.

"As nossas forças lançaram mísseis contra vários alvos militares da entidade israelita", escreveu no X o porta-voz do braço armado dos Huthis, Yahia Saree.

"Continuaremos a realizar operações militares até que a agressão israelita contra o povo palestiniano em Gaza e na Cisjordânia termine", acrescentou.

O Exército israelita afirmou na quarta-feira ter intercetado um míssil de cruzeiro que avançava em direção ao sul do país.

Uma aeronave de combate "intercetou com sucesso um míssil de cruzeiro disparado contra Israel", após relatos de uma intrusão no espaço aéreo perto da cidade de Eilat, afirmou-se num comunicado do exército, acrescentando que "não houve infiltração em território israelita".