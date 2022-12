EUA investigam empresas que produzem peças para `drones` iranianos

Washington restringe as exportações que podem favorecer o Irão, mas um documento publicado em novembro pela organização Conflict Armament Research revelou que 82% dos componentes dos `drones` iranianos procedem de empresas norte-americanas.

O grupo de investigação cuja criação foi noticiada pela cadeia de televisão norte-americana CNN é constituído por funcionários dos departamentos de Estado da Defesa, Comércio, Justiça e Tesouro.

O Conselho de Segurança Nacional, da Casa Branca, vai supervisionar a investigação às alegadas irregularidades, assim como vai ser solicitada informação a países aliados dos Estados Unidos.

Aparentemente, as empresas implicadas desconheciam a utilização final do material tecnológico, pelo que as autoridades norte-americanas confiam que venham a melhorar os aspetos relacionados com as cadeias de comércio e de abastecimento.

Trata-se de material civil, mas que pode ser usado com fins militares, pelo que o grupo de investigação tem como missão alertar diretamente as empresas cujos componentes são usados nos `drones`, como a Texas Instruments.

A companhia norte-americana já disse em comunicado que "não vende qualquer produto à Rússia, Bieolorrússia ou Irão" e que "cumpre as leis e os regulamentos em vigor nos países onde opera".

De acordo com Kiev, as Forças Armadas da Rússia têm lançado centenas de `drones` para atacar objetivos estratégicos na Ucrânia, principalmente contra instalações que produzem ou armazenam energia.

Apesar das provas que a Ucrânia diz ter recolhido no terreno, o Irão nunca confirmou a colaboração com a Rússia e nega implicações na guerra iniciada pela Rússia no passado dia 24 de fevereiro.