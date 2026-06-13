EUA-Irão. Paquistão aponta para acordo em 24 horas mas Teerão rejeita esse cenário

O acordo de paz entre Irão e Estados Unidos da América deverá ser finalizado "nas próximas 24 horas", disse hoje o primeiro-ministro do Paquistão, que tem operado como mediador nas conversações.



"Estamos mais perto que nunca de um acordo de paz. Com a finalização prevista para as próximas 24 horas, o Paquistão está a preparar-se para a assinatura eletrónica do acordo de paz imediatamente a seguir, seguindo-se conversações a nível técnico na próxima semana", escreveu hoje Shehbaz Sharif na plataforma X (antigo Twitter).





We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

Na publicação, o líder do Governo paquistanês agradeceu ainda aos EUA e à República Islâmica do Irão pelo "seu compromisso contínuo durante as negociações".



"Expressamos o nosso sincero agradecimento aos nossos irmãos da região pelo seu apoio. Estamos confiantes que este acordo de paz histórico constituirá uma base sólida para uma paz duradoura", acrescentou.

Na publicação, o líder do Governo paquistanês agradeceu ainda aos EUA e à República Islâmica do Irão pelo "seu compromisso contínuo durante as negociações"."Expressamos o nosso sincero agradecimento aos nossos irmãos da região pelo seu apoio. Estamos confiantes que este acordo de paz histórico constituirá uma base sólida para uma paz duradoura", acrescentou.





Teerão afasta assinatura em 24 horas



O Irão prevê assinar o acordo com os Estados Unidos da América nos próximos dias, alargando o prazo inicialmente previsto pelo mediador nas negociações, o Paquistão, que tinha apontado para as próximas 24 horas.



"Temos de esperar para saber a data exata da assinatura. Não será amanhã [domingo]", disse à agência noticiosa iraniana Irna o porta-voz da diplomacia do país, Esmail Baghai, citado pela agência Fance-Presse (AFP).



Segundo o responsável, que pediu "cautela quando se fazem comentários, devido às reservas da outra parte sobre este processo", o acordo deverá ser assinado "nos próximos dias".



O porta-voz iraniano detalhou ainda que o documento se debruça sobre o fim da guerra. "Por enquanto, decidiu-se não abordar a questão nuclear", acrescentou.



O Paquistão posicionou-se como um mediador fundamental no conflito que alastrou ao Médio Oriente, negociando com êxito um cessar-fogo de duas semanas entre Teerão e Washington a 8 de abril, depois várias vezes prorrogado por Trump.



O objetivo era prosseguir as conversações indiretas para alcançar o levantamento das sanções internacionais ao Irão e a retirada das tropas norte-americanas da região em troca de um compromisso iraniano de não produzir armas nucleares, e garantir a passagem segura pelo Estreito de Ormuz.



Por agora, Teerão mantém o bloqueio em Ormuz, por onde passa 20% do crude mundial, e Washington, por sua vez, impede a passagem de navios que tenham como origem ou destino portos iranianos.







c/ Lusa