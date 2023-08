Numa cimeira histórica, em Camp David, os três países concordaram em realizar exercícios trilaterais de treino militar e a partilhar informações em tempo real sobre lançamentos de mísseis norte-coreanos.



EUA, Japão e Coreia do Sul vão passar a dispor de uma "linha direta" para coordenarem respostas a possíveis ameaças... três países ou à região do Indo-Pacífico.



A cimeira aconteceu num momento em que as tensões dos três países com a China e a Coreia do Norte aumentam.