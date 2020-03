EUA. Laboratório suspende acesso a medicamento experimental para a Covid-19

À medida que o SARS-CoV2 se disseminou para a Europa e Estados Unidos, a farmacêuticadescreve que os pedidos de Remdesivir “sobrecarregaram o sistema de acesso ao tratamento que foi criado para um acesso muito limitado a medicamentos sob investigação e nunca destinado a ser usado em resposta a uma pandemia”.anunciou ano passado domingo através de um comunicado, ressalvando que seriam abertas exceções para grávidas e menores de 18 anos que tenham testado positivo para o novo coronavírus.A farmacêutica anunciou, por isso, que irá mudar o sistema de pedidos pessoais do medicamento para um “programa de acesso alargado”.Uma porta-voz dadisse que a empresa espera que a transição para este novo programa não resulte em atrasos no fornecimento do medicamento, em comparação com o tempo que os pacientes já aguardavam pelo fármaco no sistema de pedidos individuais, agora suspenso pela farmacêutica.Enquanto a farmacêutica defende que esta é a forma de ajudar o maior número possível de infetados, alguns argumentam que esta suspensão temporária do medicamento está a colocar em risco os pacientes que não têm muitas opções de escolha.“Não ouvimos nada. Não sabemos de nada”, disse Genny Allard, mãe de Jarck Allard, de 25 anos, infetado pelo novo coronavírus que se encontra em coma induzido num hospital em New Jersey, nos Estados Unidos.disse ainda Genny Allard, citada por The New York Times

Eficácia de Remdesivir poderá ser conhecida em Abril

Até ao momento não existe nenhuma vacina ou tratamento conhecido para a Covid-19, apesar de estarem a ser desenvolvidos vários testes., incluindo um amplo teste levado a cabo pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Ainda não existem resultados, mas de acordo com o chefe executivo daA grande procura por este medicamento está também relacionada com a “publicidade” de que tem sido alvo, desde a OMS a Donald Trump.Ao longo da última semana, também Donald Trump se referiu a Remdesivir e a outros medicamentos como soluções para o tratamento da Covid-19, apesar de ainda não existirem evidências científicas. Por esta razão, Donald Trump tem sido alvo de várias críticas, nomeadamente de que está a instalar falsas esperanças nos norte-americanos.