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EUA lançam ataque contra ilha iraniana de Larak, Teerão promete resposta
Um ataque dos Estados Unidos atingiu este domingo dois lançadores de mísseis na ilha iraniana de Larak. A Guarda Revolucionária iraniana já prometeu responder e "punir" os responsáveis, admitindo que a investida causou vários mortos, militares e civis.
(em atualização)
As forças norte-americanas atacaram este domingo dois lançadores de mísseis iranianos na ilha de Larak, localizada no Estreito de Ormuz, no Irão, segundo indicou um responsável norte-americano.
"Posso confirmar que hoje de manhã as forças norte-americanas atacaram dois lançadores iranianos na ilha de Larak. Foram observadas forças da Guarda Revolucionária Islâmica a preparar-se para lançar rockets com ogivas no Estreito de Ormuz", adiantou Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), num comunicado enviado à agência France Presse.
A Guarda Revolucionária iraniana confirmou que o ataque matou e feriu vários militares e civis. Prometeu uma "resposta" e "punição" por parte de Teerão, segundo os meios de comunicação estatais.
Estes são os primeiros ataques norte-americanos contra o Irão desde finais de julho. Ao longo das últimas semanas, a pressão sobre Teerão estava concentrada sobretudo na aplicação de sanções ao regime iraniano, mas também a todos os que como ele cooperem.