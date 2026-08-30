EUA lançam ataque contra ilha iraniana de Larak, Teerão promete resposta

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As forças norte-americanas atacaram este domingo dois lançadores de mísseis iranianos na ilha de Larak, localizada no Estreito de Ormuz, no Irão, segundo indicou um responsável norte-americano.

"Posso confirmar que hoje de manhã as forças norte-americanas atacaram dois lançadores iranianos na ilha de Larak. Foram observadas forças da Guarda Revolucionária Islâmica a preparar-se para lançar rockets com ogivas no Estreito de Ormuz", adiantou Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), num comunicado enviado à agência France Presse.



