EUA lançam "ataque maciço" contra alvos do Estado Islâmico na Síria

O Comando Central norte-americano (CENTCOM) referiu num breve comunicado que as suas forças "iniciaram um ataque em grande escala contra as infraestruturas e os depósitos de armas do Estado Islâmico na Síria".

"Este ataque maciço ocorre após o ataque de 13 de dezembro contra as forças norte-americanas e aliadas", adiantou, em referência ao atentado mortal contra os seus militares na província síria de Palmira.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, referiu nas redes sociais que o objetivo do ataque é "eliminar os combatentes, as infraestruturas e as instalações de armamento do Estado Islâmico" na Síria.

"Este não é o início de uma guerra - é uma declaração de vingança. Os Estados Unidos da América, sob a liderança do Presidente Trump, nunca hesitarão e nunca cederão na defesa do seu povo", adiantou.

Um responsável norte-americano disse à Associated Press que o ataque foi realizado com caças F-15 Eagle, aviões de ataque ao solo A-10 Thunderbolt e helicópteros AH-64 Apache.

O responsável, que falou sob anonimato dada a natureza sensível das operações, adiantou que deverão ter lugar mais ataques.

"Hoje caçamos e matamos inimigos. Muitos inimigos. E vamos continuar", sublinhou o secretário da Defesa.

Anna Kelly, vice-secretária de imprensa da Casa Branca, afirmou em comunicado que o Presidente Donald Trump está a "cumprir a promessa" de vingar a morte dos "heróis" norte-americanos pelo EI.

Trump já havia assegurado que haveria "retaliação" pelo ataque do EI, precisando que aconteceu "numa zona muito perigosa da Síria, que não é totalmente controlada" pelo governo de Damasco.

Esta foi a primeira vez que um ataque deste tipo ocorreu na Síria desde que, há um ano, uma coligação islâmica que se aproximou dos Estados Unidos tomou o poder.

Num momento de aproximação entre Washington e as novas autoridades sírias, Trump salientou que estas estavam a combater ao lado das tropas norte-americanas e que o Presidente sírio, Ahmad al-Sharaa, ficou "extremamente irritado e perturbado com este ataque".

Trump reuniu-se esta semana em privado na Base Aérea de Dover, no Delaware, com as famílias dos norte-americanos mortos.

Juntou-se depois a altos oficiais militares e outras autoridades na pista de aterragem para a solene transferência dos corpos, um ritual silencioso em homenagem aos militares norte-americanos mortos em combate.

Washington afirmou que os norte-americanos foram mortos na sequência de uma "emboscada por um atirador isolado" do EI, que no passado controlava a região de Palmira.

Três outros soldados norte-americanos ficaram feridos neste atentado, de acordo com o comando militar americano para o Médio Oriente.

O agressor, um membro das forças de segurança sírias que se terá radicalizado, também morreu.

O contingente norte-americano estava na região desértica de Palmira para uma missão de apoio às operações em curso contra o EI, segundo o Pentágono, que adiantou que o civil norte-americano morto era um intérprete.

O governo sírio condenou o "ataque terrorista", que também feriu dois membros das forças de segurança sírias, segundo a agência oficial Sana.

As forças da coligação contra o Estado Islâmico, liderada pelos Estados Unidos, na Síria, lançaram, no sábado, uma campanha de detenções após o ataque.

Fontes citadas por uma cadeia de televisão síria indicaram que os militares da força internacional apoiados pelo exército sírio detiveram pelo menos três pessoas numa incursão nos bairros de Al Wasi e Al Yunhuriya, em Palmira, que durou cerca de duas horas.

Anteriormente, aviões americanos lançaram mísseis sobre a cidade, segundo a Síria TV. O jornal americano The Wall Street Journal informou que dois aviões F-16 foram enviados para sobrevoar Palmira como um gesto de força após o ataque.