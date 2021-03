EUA. Lei na Geórgia restringe voto por correspondência

Os democratas denunciam que se trata de uma “forma moderna” de supressão do voto. No entanto, na Geórgia, estão a ser avançadas novas medidas que permitirão restringir o voto por correio, um meio muito usado nas últimas eleições nos Estados Unidos.



Esta medida já tem o voto favorável do Partido Republicano no Senado daquele Estado. A medida, chamada de SB 241, vai terminar com o voto por correspondência sem haver uma razão justificativa para tal. A lei do voto por correio foi aprovada pelo Próprio partido Republicano em 2005, na Geórgia.



Mais de um milhão de pessoas votaram por correspondência neste Estado. Com a nova lei, apenas maiores de 65 anos e cidadãos com justificações plausíveis vão poder recorrer a este método de votação, algo que já acontece em outros 16 Estados norte-americanos.



A nova medida vai pedir também dados de identificação aos cidadãos, tal como a carta de condução, quando for feito o pedido para votar por correspondência e quando o voto for colocado em urna. Os republicanos clamam que esta é uma maneira de combater a fraude eleitoral, apesar das inúmeras recontagens feitas no Estado da Geórgia depois da eleição presidencial de 2020 e de não haver provas de crime.



O senador republicano da Geórgia, Mike Dugan, declarou que o facto de não existirem provas concretas de fraude não significa que a medida não tenha pernas para andar. “Não podemos esperar pelos problemas para depois tentar resolvê-los. É preciso trabalhar de forma precoce”.



Dugan afirmou também que a nova medida pretende colocar menos pressões nos funcionários eleitorais locais e dar mais direitos aos votantes.



Esta opinião não é partilhada por Elena Parent, democrata, que disse que a justificação republicana não passa de fazer das mentiras de Donald Trump “uma arma de arremesso”.



“É uma maneira de nos dispormos a aceitar danos à democracia americana. Os números para parar esta medida podem não estar aqui nesta câmara. Mas garanto-vos que existem muitos milhares de cidadãos da Geórgia cujo espírito político está enojado com esta forma moderna de supressão do voto”.



Muitos democratas têm criticado a tentativa de suprimir o voto por correspondência e denunciam que é uma maneira de retirar o voto a minorias que votaram em 2020 e foram cruciais para a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump.



“Eu sei o que é racismo quando o vejo. Isto não é sobre o processo de votação. Isto é para suprimir o voto de um certo grupo de pessoas, como eu, e pessoas que se parecem comigo. É um assunto pessoal”, explicou Gavin Davenport, democrata.



A medida agora vai para a Câmara dos Representantes da Geórgia que na semana passada aprovou mais medidas de restrição ao voto por correspondência.



Stacey Abrams, antiga candidata ao Congresso pela Geórgia, já veio a público dizer que esta medida é um ataque ao voto e que deve defender-se a oportunidade da comunidade afro-americana para votar e decidir o futuro do país.



“Vimos níveis sem precedentes de votação e, por isso, todas as vias de acesso ao voto na Geórgia estão sob ataque”, declarou Adams.