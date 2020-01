EUA. Líder ultranacionalista americano detido na Florida

Augustus Invictus foi detido num centro comercial, à saída do ginásio, por agentes que fizeram cumprir um mandado de prisão emitido no Estado da Carolina do Sul.





A prisão de Invictus, um advogado com ligação ao Estado da Florida, ganha relevância por estarmos a falar de uma das principais figuras do protesto que em 2017 uniu extrema-direita, supremacistas brancos, nacionalistas, neo-nazis e alt-right americana numa grande manifestação que nasceu contra a decisão da cidade de Charlottesville (Virgínia) de remover uma estátua do confederado Robert E. Lee, oficial militar que comandou o Exército da Virgínia do Norte durante a Guerra Civil Americana.





O protesto de Charlottesville – denominado “Unite the Right” (Unir a Direita) – acabaria por tomar proporções gigantescas, o que contribuiria para congregar do outro lado da barricada movimentos anti-supremacistas e gerar confrontos físicos. Entretanto, um atropelamento mortal de uma contra-manifestante e o ferimento de outras vinte pessoas por um supremacista branco acabaria por marcar definitivamente o protesto.





O atropelamento foi considerado um acto de terrorismo doméstico pelo Ministério Público, mas a Casa Branca nunca conseguiu apontar o dedo aos extremistas, numa altura em que o principal conselheiro do Presidente Trump era ainda Steve Bannon, o pai de uma certa extrema-direita norte-americana.





Invictus foi precisamente uma das principais figuras dos comícios de há dois anos, tendo discursado nos palcos do movimento branco. Considerado “um fugitivo” na Carolina do Sul, esta segunda-feira que passou foi detido à saída de um ginásio por elementos da polícia de Brevard, um dos 67 condados da Florida.





Em 2016, Augustus Invictus procurou um lugar no Partido Libertário para disputar o lugar do senador Marco Rubio. Perdeu a corrida depois de uma campanha sensacionalista que meteu sangue de cabra e rituais pagãos.





No ano seguinte, incitaria a ultra-direita americana a manifestações violentas. O supremacista branco Richard Spencer, organizador do “Unite the Right”, concede-lhe os méritos da organização do programa do comício.