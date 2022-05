EUA limitam uso da vacina Johnson & Johnson devido a coágulos sanguíneos

A vacina deve ser apenas dada a adultos que não podem receber uma vacina diferente ou que solicitem especificamente a da Johnson & Johnson.



As autoridades norte-americanas há meses que já recomendam que os cidadãos que iniciam a sua vacinação contra a covid-19 usem as vacinas da Pfizer ou da Moderna, noticia a agência Associated Press (AP).



Em comunicado, a FDA explicou que restringiu a vacina da Johnson & Johnson depois de analisar novamente os dados sobre o risco de coágulos sanguíneos com visco de vida, nas duas semanas após a vacinação.



A vacina da gigante farmacêutica norte-americana foi inicialmente considerada uma ferramenta importante no combate à pandemia, porque exigia apenas uma dose.



Embora os coágulos sanguíneos que ocorreram com a vacina da Janssen fossem raros, as autoridades norte-americanas salientam que estes ainda estão a acontecer.



Cientistas federais identificaram 60 casos, incluindo nove que foram fatais, em meados de março.



O porta-voz da Johnson & Johnson referiu, numa nota de imprensa, que os “dados continuam a apontar para um perfil de risco-benefício favorável” para a vacina da empresa nos adultos, quando comparados com nenhuma vacina".