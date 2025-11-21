Mundo
EUA. Mais de 100 mil imigrantes detidos e deportados durante o "shutdown"
Durante a paralisação do Governo federal, as autoridades de imigração dos Estados Unidos não pararam e prenderam, detiveram e deportaram milhares de pessoas. Os centros de imigração acolhem atualmente o maior número de pessoas detidas alguma vez registado.
De acordo dados recentes, o número de pessoas detidas em centros de imigração aumentou de forma significativa. Mais de 65.000 estarão actualmente sob custódia em todo o país, por imigração. Os dados mais recentes abrangem o período de 1 de outubro a 15 de novembro, correspondendo a todo o período da paralisação do Governo, que terminou a 12 de novembro, mais três dias adicionais.
De acordo com o jornal britânico The Guardian, os números pecam por escassos quanto às pessoas realmente detidas sob custódia, enquanto cerca de 21.000 delas não têm sequer antecedentes criminais. O Departamento de Segurança Interna garantira que, durante a paralisação federal, estavam a ser detidos apenas "os piores dos piores" imigrantes ilegais.
O número de pessoas detidas apesar da ausência de antecedentes criminais ultrapassa o daqueles que foram condenados por um crime ou que têm acusações criminais pendentes.
Os imigrantes sem antecedentes criminais continuam aliás a ser o maior grupo nos centros de detenção de imigrantes nos EUA, país onde ser indocumentado não é crime mas uma infração civil.
Durante a primeira semana do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro deste ano, havia 950 pessoas detidas em centros de imigração pelo ICE, presas sem antecedentes criminais, segundo dados anteriores dos Serviços de Imigração e Alfândega recolhidos pelo The Guardian.
Os dados mais recentes mostram um aumento de 2.131 por cento, de 950 para quase 22.000.
O ICE deteve e deteve mais de 16.000 pessoas com antecedentes criminais e quase 15.300 pessoas com acusações pendentes, de acordo com os dados mais recentes.
As 65.000 pessoas detidas pelo ICE em diversas instalações, incluindo muitas geridas por empresas privadas, representam o "maior número de detidos, pelo menos desde o início da era moderna de detenção de imigrantes, na década de 1980", afirmou Adam Sawyer, diretor de investigação da Relevant Research, um grupo de académicos e investigadores que trabalham com dados sobre imigração.
Um milhão por ano
No início deste ano, altos funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS) ordenaram ao ICE que prendesse pelo menos 3.000 pessoas por dia, ou um milhão por ano.
Em e-mails revelados, obtidos pelo The Guardian, os funcionários do ICE foram instruídos para também prender "pessoas colaterais", termo utilizado pela agência para se referir a pessoas que por acaso estão presentes durante uma operação de detenção, sem mandado judicial. A Administração Trump alterou a condução das operações de fiscalização da imigração, atribuindo ao ICE um aumento colossal de fundos, refere o jornal britânico.
Operações de fiscalização maciça da imigração têm como alvo as principais cidades dos EUA, e outras agências federais receberam ordens para auxiliar nas detenções de imigrantes.
Um número crescente de autoridades locais foi também destacado para realizar trabalhos de fiscalização da imigração em colaboração com o ICE.
São visadas sobretudo grandes cidades dos EUA, incluindo Los Angeles, Chicago e Charlotte, na Carolina do Norte, governadas por democratas.
A divulgação das estatísticas oficiais, na noite de quinta-feira, representa a primeira vez desde setembro que o ICE publica dados sobre detenções e detenções em curso.
O encerramento de múltiplos serviços federais não se aplicou às autoridades do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).
Durante a paralisação, a agência deportou cerca de 56.000 pessoas e deteve aproximadamente 54.000.21.000 detidos sem antecedentes criminais
De acordo com o jornal britânico The Guardian, os números pecam por escassos quanto às pessoas realmente detidas sob custódia, enquanto cerca de 21.000 delas não têm sequer antecedentes criminais. O Departamento de Segurança Interna garantira que, durante a paralisação federal, estavam a ser detidos apenas "os piores dos piores" imigrantes ilegais.
O número de pessoas detidas apesar da ausência de antecedentes criminais ultrapassa o daqueles que foram condenados por um crime ou que têm acusações criminais pendentes.
Os imigrantes sem antecedentes criminais continuam aliás a ser o maior grupo nos centros de detenção de imigrantes nos EUA, país onde ser indocumentado não é crime mas uma infração civil.
Durante a primeira semana do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro deste ano, havia 950 pessoas detidas em centros de imigração pelo ICE, presas sem antecedentes criminais, segundo dados anteriores dos Serviços de Imigração e Alfândega recolhidos pelo The Guardian.
Os dados mais recentes mostram um aumento de 2.131 por cento, de 950 para quase 22.000.
O ICE deteve e deteve mais de 16.000 pessoas com antecedentes criminais e quase 15.300 pessoas com acusações pendentes, de acordo com os dados mais recentes.
As 65.000 pessoas detidas pelo ICE em diversas instalações, incluindo muitas geridas por empresas privadas, representam o "maior número de detidos, pelo menos desde o início da era moderna de detenção de imigrantes, na década de 1980", afirmou Adam Sawyer, diretor de investigação da Relevant Research, um grupo de académicos e investigadores que trabalham com dados sobre imigração.
Um milhão por ano
No início deste ano, altos funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS) ordenaram ao ICE que prendesse pelo menos 3.000 pessoas por dia, ou um milhão por ano.
Em e-mails revelados, obtidos pelo The Guardian, os funcionários do ICE foram instruídos para também prender "pessoas colaterais", termo utilizado pela agência para se referir a pessoas que por acaso estão presentes durante uma operação de detenção, sem mandado judicial. A Administração Trump alterou a condução das operações de fiscalização da imigração, atribuindo ao ICE um aumento colossal de fundos, refere o jornal britânico.
Operações de fiscalização maciça da imigração têm como alvo as principais cidades dos EUA, e outras agências federais receberam ordens para auxiliar nas detenções de imigrantes.
Um número crescente de autoridades locais foi também destacado para realizar trabalhos de fiscalização da imigração em colaboração com o ICE.
São visadas sobretudo grandes cidades dos EUA, incluindo Los Angeles, Chicago e Charlotte, na Carolina do Norte, governadas por democratas.