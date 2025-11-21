EUA. Mais de 100 mil imigrantes detidos e deportados durante o "shutdown"

Os dados mais recentes abrangem o período de 1 de outubro a 15 de novembro, correspondendo a todo o período da paralisação do Governo, que terminou a 12 de novembro, mais três dias adicionais.







A divulgação das estatísticas oficiais, na noite de quinta-feira, representa a primeira vez desde setembro que o ICE publica dados sobre detenções e detenções em curso.

O encerramento de múltiplos serviços federais não se aplicou às autoridades do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE).





Durante a paralisação, a agência deportou cerca de 56.000 pessoas e deteve aproximadamente 54.000.

21.000 detidos sem antecedentes criminais

O Departamento de Segurança Interna garantira que, durante a paralisação federal, estavam a ser detidos apenas "os piores dos piores" imigrantes ilegais.

Um milhão por ano

A Administração Trump alterou a condução das operações de fiscalização da imigração, atribuindo ao ICE um aumento colossal de fundos, refere o jornal britânico.

De acordo dados recentes,em todo o país, por imigração.De acordo com o jornal britânico, os números pecam por escassos quanto às pessoas realmente detidas sob custódia, enquanto cerca de 21.000 delas não têm sequer antecedentes criminais.O número de pessoas detidas apesar da ausência de antecedentes criminaisOs imigrantes sem antecedentes criminais continuam aliás a ser o maior grupo nos centros de detenção de imigrantes nos EUA, país onde ser indocumentado não é crime mas uma infração civil.Durante a primeira semana do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro deste ano, havia 950 pessoas detidas em centros de imigração pelo ICE, presas sem antecedentes criminais, segundo dados anteriores dos Serviços de Imigração e Alfândega recolhidos peloO ICE deteve e deteve mais de 16.000 pessoas com antecedentes criminais e quase 15.300 pessoas com acusações pendentes, de acordo com os dados mais recentes.As 65.000 pessoas detidas pelo ICE em diversas instalações, incluindo muitas geridas por empresas privadas, representamafirmou Adam Sawyer, diretor de investigação da, um grupo de académicos e investigadores que trabalham com dados sobre imigração.No início deste ano, altos funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS) ordenaram ao ICE que prendesse pelo menos 3.000 pessoas por dia, ou um milhão por ano.Em e-mails revelados, obtidos pelo, os funcionários do ICE foram instruídos para também prender "pessoas colaterais", termo utilizado pela agência para se referir a pessoas que por acaso estão presentes durante uma operação de detenção, sem mandado judicial., e outras agências federais receberam ordens para auxiliar nas detenções de imigrantes.Um número crescente de autoridades locais foi também destacado para realizar trabalhos de fiscalização da imigração em colaboração com o ICE.São visadas sobretudo grandes cidades dos EUA, incluindo Los Angeles, Chicago e Charlotte, na Carolina do Norte, governadas por democratas.