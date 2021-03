EUA. McDonald`s acusada de espiar funcionários em luta por melhores condições

Segundo o Vice , a McDonald’s tem reunido “informações estratégicas” sobre os trabalhadores e ativistas envolvidos em esforços por melhores condições, salários mais elevados e pela criação de um sindicato.Para isso, a empresa tem utilizadonos escritórios em Chicago e Londres”.Segundo fontes ouvidas pelo Vice, esses analistas controlam ativistas que estejam envolvidos no movimento “Luta por 15$”, identificam quais deles trabalham para a McDonald’s e descobrem com quem estão a combinar a organização de greves, protestos ou tentativas de formar sindicatos.Em sua defesa,Até agora, nenhum empregado da McDonald’s pertence a sindicatos, mas muitos deles estão envolvidos no movimento que quer elevar para 15 dólares/hora o salário mínimo. Esse movimento tem organizado greves e protestos de trabalhadores de empresas dedesde 2012 e está filiado num dos maiores sindicatos dos Estados Unidos.

A McDonald’s tem-se recusado a negociar com os funcionários pois, segundo diz, estes não são funcionários seus, mas sim dos franchises para os quais trabalham.

Um dos documentos a que o Vice teve acesso apresenta, incluindo o número de protestos físicos e virtuais organizados pelos mesmos.“Manifestantes juntaram-se em parques de estacionamento, colocaram cartazes nos seus carros enquanto passavam pelos restaurantes [da McDonald’s], bloquearam o trânsito e estacionaram carrinhas com mensagens sobre o ‘Luta por 15$’ no seu exterior à porta da sede [da empresa] e de restaurantes”, detalha o relatório dos analistas.

McDonald’s segue passos da Amazon

Workers in Alabama – and all across America – are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice – one that should be made without intimidation or threats by employers.



Every worker should have a free and fair choice to join a union. pic.twitter.com/2lzbyyii1g