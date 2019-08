EUA. Milhares de pássaros mortos por tempestade de granizo

RTP21 Ago, 2019, 18:51 / atualizado em 21 Ago, 2019, 18:57 | Mundo

As autoridades ambientais do Estado norte-americano de Montana mostram-se perplexas perante o cenário encontrado na reserva natural.



Mais de 11 mil aves aquáticas foram encontradas mortas após uma tempestade de verão, com queda de granizo do tamanho de “bolas de basebol”, segundo descrevem as autoridades locais.

A tempestade de granizo destruiu casas, plantações e danificou veículos em Montana.

De acordo com o Departamento de Peixes, Vida Selvagem e Parques de Montana (FWP), as aves que povoavam a reserva natural de Big Lake - entre elas pelicanos, patos, gaivotas e gansos – sofreram um “trauma brutalmente agressivo”.







Foto: Departamento de Peixes, Vida Selvagem e Parques de Montana







Os biólogos que durante esta semana visitaram a reserva natural revelam que muitas aves não morreram e apresentavam “asas e crânios partidos, hemorragias internas e outros ferimentos”. Acreditam que não conseguirão sobreviver aos ferimentos.



Morte de 30% das espécies

“Eles relataram além disso que foram encontradas milhares de aves aquáticas mortas ou gravemente feridas dentro e à volta do lago”, escreve o FWP.Um dos biólogos do Departamento de Vida Selvagem de Montana, Justin Paugh, estima que 20 a 30 por cento da aves da reserva natural foram mortas ou ficaram feridas.“Das aves que sobreviveram, Paugh estima que cinco por cento dos patos e entre 30 e 40 por cento dos pelicanos e cormorões vivos apresentam algum sinal de lesão ou movimento prejudicado - principalmente asas e penas quebradas”, lê-se no comunicado do FWP.Justin Paugh receia que os restos mortais que se encontram em decomposição possam transmitir doenças às restantes aves da região, mas deixa uma nota positiva: “O lago ainda está repleto de aves aquáticas que estão vivas e saudáveis. A vida vai continuar”.A reserva natural de Big Lake, em Montana, é uma área de nidificação para dezenas de espécies de aves. As autoridades afirmam que irão continuar a monitorizar a região, principalmente após o alerta da possibilidade de propagação de doenças.