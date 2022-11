EUA. Nancy Pelosi deixa liderança democrata do Congresso

"Agora devemos avançar com ousadia para o futuro.E sou grata por tantos estarem prontos e dispostos a assumir essa incrível responsabilidade", declarou Pelosi, num discurso em que recordou o seu percurso desde "dona de casa a presidente da Câmara dos Representantes".Pelosi, de 82 anos, deixa o cargo depois de liderar os democratas durante quase 20 anos e após um ataque ao seu marido, Paul Pelosi, no mês passado na sua casa em São Francisco.O líder da Câmara dos Representantes é, depois do presidente e do vice-presidente. Pelosi foi a primeira mulher a ocupar esse cargo.A democrata avançou que irá permanecer no Congresso, representando São Francisco, como tem feito ao longo de 35 anos.O favorito para a sucessão de Pelosi é Hakeem Jeffries, de 52 anos. Se vier a liderar os democratas na câmara baixa, será o primeiro negro a ocupar esse cargo.Pelosi tem desempenhado, tal como aconteceu anteriormente com Obama. Por outro lado, tem sido alvo regular de críticas dos conservadores.Em comunicado, o presidente Joe Biden considerou Pelosi "a oradora mais importante da Câmara dos Representantes da história" dos Estados Unidos. No discurso de despedida, durante o qual chamou “terreno sagrado” à câmara, a democrata recebeu fortes aplausos.Pelosi destacou ainda o facto de ter trabalhado com três presidentes norte-americanos - o republicano George W. Bush e os democratas Barack Obama e Joe Biden -, mas, que foi duas vezes alvo de processos desob sua liderança.A mulher de 82 anos fez também referência ao ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio pelos apoiantes de Trump."A democracia americana é majestosa, mas é frágil.E, portanto, a democracia deve ser sempre defendida das forças que desejam prejudicá-la", sublinhou.Pelosi destacou também o aumento de legisladores de minorias e do sexo feminino desde que ingressou na câmara, em 1987.

c/ agências