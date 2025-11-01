Mundo
EUA não vão enviar representantes de alto nível à COP30
A Casa Branca indicou este sábado que os Estados Unidos não vão enviar "representantes de alto nível " à Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP30). A cimeira decorre a partir de 10 de novembro em Belém, no Brasil.
(em atualização)
Um responsável da Casa Branca indicou que os EUA não vão enviar nenhum representante de alto nível à cimeira, acrescentando que o presidente Trump "dialoga diretamente com líderes de todo o mundo sobre questões energéticas".