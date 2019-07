EUA. O multimilionário suspeito de tráfico sexual de menores e a alegada ilibação pelo secretário de Trump

Joana Raposo Santos - RTP11 Jul, 2019, 12:09 | Mundo

Na segunda-feira, procuradores norte-americanos tornaram pública a acusação contra Jeffrey Epstein de acordo com a qual este operou, entre 2002 e 2005, uma rede de tráfico com o propósito de abusar sexualmente de mais de 30 raparigas menores, tendo as mais novas 14 anos.





Segundo a acusação, Epstein tinha parceiros que enviava em busca de raparigas e as convencia a irem até à sua residência, pedindo-lhes então que lhe fizessem massagens enquanto estavam nuas ou seminuas, sendo que, em alguns dos casos, esses encontros “incluíam um ou mais atos sexuais” após os quais as adolescentes eram pagas.

Se as raparigas conseguissem recrutar outras para que se encontrassem com Epstein, eram pagas a dobrar.

“Um tipo fantástico”

Envolvimento de secretário de Trump

Acosta defende-se

Trump defende Acosta

“Habitualmente, Epstein masturbava-se durante estes encontros, pedindo às vítimas que lhe tocassem e tocando nelas, por vezes utilizando brinquedos sexuais”, lê-se na acusação, que frisa que o multimilionário tinha conhecimento da idade das vítimas.No passado sábado,, quando regressava de Paris no seu jato privado. No mesmo dia foi passado um mandato de busca à sua mansão em Nova Iorque, onde foi encontrado “um vasto leque” de fotografias de raparigas e mulheres.Epstein enfrenta acusações de tráfico sexual de menores e conspiração relacionada com tráfico sexual e,. Em tribunal na segunda-feira, declarou-se inocente face a ambas as acusações.Jeffrey Epstein é especialista em finanças e possui uma fortuna de milhões de dólares. Desde cedo foi criando relações próximas com poderosas figuras norte-americanas, entre as quais Donald Trump ou Bill Clinton.No início dos anos 2000,. “É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto como eu, e que muitas delas são mais novas. Não há dúvidas de que o Jeffrey aproveita a sua vida social”, referiu Trump.No entanto, na terça-feira o Presidente referiu-se a Epstein como alguém que conhecia tão bem como “qualquer outra pessoa em Palm Beach”. “Tivemos uma discussão. Não falo com ele há 15 anos.”, declarou.Há mais de uma década, o multimilionário conseguiu sair de um processo judicial semelhante ao que agora enfrenta, obtendo na altura um acordo com procuradores federais que o levou a dar-se como culpado apenas quanto a dois crimes de prostituição pelos quais cumpriu 13 meses de cadeia.Teve ainda de indemnizar as vítimas e de se registar como predador sexual.Entretanto, uma investigação do diário norte-americanodebruçou-se sobre o envolvimento do então procurador Alexander Acosta, que é atualmente secretário do Trabalho dos Estados Unidos, no caso.De acordo com o jornal,e poderia vir a enfrentar prisão perpétua.O acordo alegadamente conseguido por Acosta “encerrou, essencialmente, uma investigação que o FBI tinha em curso” e concedeu imunidade a “quaisquer potenciais envolvidos” no caso. Um tribunal da Florida considerou que a lei foi quebrada ao ser aceite um acordo sem que as vítimas do caso fosse consultadas.Na quarta-feira, Alexander Acosta desvalorizou os pedidos de democratas que agora exigem a sua demissão e defendeu o acordo aprovado há dez anos a favor de Epstein.“Sem o trabalho levado a cabo pelos procuradores na altura, Epstein ter-se-ia escapado”, justificou o secretário do Trabalho, frisando que “ele era e é um predador sexual”.“O procurador distrital do condado de Palm Beach analisou as provas e recomendou apenas uma acusação”, explicou. “Essa acusação não teria resultado em qualquer tempo de prisão”.dando-lhe a saber que um predador estava entre si”.A opinião dos democratas mantém-se firme apesar destas explicações e continua a ser exigida a demissão de Acosta.“É agora impossível que alguém tenha confiança na capacidade do secretário em liderar o departamento do Trabalho”, constatou o senador democrata Chuck Schumer.Alexander Acosta garante, porém, que a sua relação com o Presidente norte-americano “é extraordinária”.Algo que se comprovou na segunda-feira, quando Trump defendeu o secretário e disse “sentir pena de toda a situação”, garantindo ainda que irá “acompanhá-la de perto”., declarou, acrescentando que a decisão tomada há dez anos “não deverá ter sido tomada apenas por ele mas por várias pessoas”.