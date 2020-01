EUA. O segundo dia da apresentação da acusação contra Trump

Os democratas no Senado norte-americano dizem que Donald Trump quis implicar a Ucrânia na interferência das presidenciais de 2016 para poder ganhar vantagem para a sua reeleição. Afirmações feitas no segundo dia da apresentação da acusação. Os republicanos repetem que o pedido de destituição do presidente não tem fundamento.