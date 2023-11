EUA, OEA, Bolsonaro e Vox felicitam Milei pela vitória

"Felicitações a Javier Milei e ao povo argentino! Esperamos trabalhar em conjunto nas prioridades partilhadas que beneficiam as pessoas dos nossos dois países", declarou na noite de domingo nas redes sociais o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Marc Stanley.

O diplomata elegeu como possíveis áreas de cooperação "a proteção dos direitos humanos e a democracia, a luta contra as alterações climáticas, a melhoria do clima de investimentos e uma alteração da situação na classe média".

Esta foi a primeira reação do governo norte-americano após o candidato peronista Sergio Massa ter reconhecido publicamente a derrota nas eleições argentinas ainda antes da divulgação dos resultados oficiais.

Com perto de 95% dos votos contados, Javier Milei segue com 55,79% e Sergio Massa com 44,20%, segundo resultados parciais oficiais.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, felicitou Milei pela vitória, expressando vontade de "estender laços".

"A partir da OEA enviamos as nossas felicitações ao presidente eleito Javier Milei pela sua vitória, desejando-lhe êxitos na sua gestão que iniciará frente à Casa Rosada", disse Almagro nas redes sociais, em referência à sede da Presidência argentina.

"Esperamos continuar a estreitar laços de cooperação pela prosperidade e a democracia na Argentina", acrescentou o líder da organização baseada na capital norte-americana, Washington.

Também o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro celebrou a vitória de Milei, proclamando que "a esperança volta a brilhar na América do Sul".

Bolsonaro, tal como Milei um admirador declarado do ex-presidente norte-americano Donald Trump, expressou nas redes sociais desejo de que "estes bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil, para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos".

Em Espanha, o presidente do partido de extrema-direita Vox, Santiago Abascal, também felicitou Milei pela sua "grande vitória nas eleições presidenciais argentinas", considerando que "se abre um caminho de futuro e esperança para os argentinos".

"Felicidades, querido Javier Milei pela tua grande vitória nas eleições presidenciais argentinas. Hoje abre-se um caminho de futuro e esperança para os argentinos e toda a Iberoamérica, que celebramos em Espanha com especial alegria", referiu Abascal na rede social X.

"Viva a Espanha! Viva a Argentina! Que vivam livres do socialismo e soberanas", conclui Abascal, que acompanhou a publicação de uma fotografia na qual abraça Milei.

Na primeira volta, em 22 de outubro, Sergio Massa obteve 36,78% dos votos, enquanto Milei, que é apoiado pelo ex-presidente Mauricio Macri e se define como um "anarco-capitalista" - uma forma extrema de liberalismo defensora de uma sociedade capitalista sem Estado - ficou com 29,99%.

Para a reta final da eleição, Milei obteve o apoio da terceira classificada na primeira volta, Patricia Bullrich.

O próximo presidente argentino, que sucederá ao peronista Alberto Fernández (2019-2023), governará a partir de 10 de dezembro para o período 2023-2027.