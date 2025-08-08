EUA oferecem 50 milhões de dólares pela detenção de Nicolás Maduro

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

“Maduro estrangulou a democracia”

As autoridades norte-americanas suspeitam que esse cartel tenha trabalhado em conjunto com a organização colombiana Farc, que Washington considera "terrorista".

c/ agências

", escreveu a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, na rede social X.Até agora, a recompensa dos EUA era de 25 milhões de dólares. "Esta é a maior recompensa da nossa história e o dobro da quantia oferecida por Osama Bin Laden", escreveu, por sua vez, o vice-secretário de Estado norte-americano, Christopher Landau.Caracas não tardou a reagir, qualificando de "patética" a decisão da Administração de Donald Trump."Enquanto estamos a desmantelar as conspirações terroristas orquestradas a partir do seu país, esta senhora [Pam Bondi] sai com um circo mediático para agradar à extrema-direita derrotada da Venezuela", acrescentou.No vídeo divulgado no X, a procuradora-geral dos EUA acusa Maduro de colaborar com organizações criminosas como a Tren de Aragua ou o Cartel de Sinaloa.O Ministério Público Federal dos Estados Unidos, que já condenou vários antigos dirigentes latino-americanos nos últimos anos, acusa também o líder venezuelano de estar por detrás de um cartel que terá enviado centenas de toneladas de droga para os EUA., o que representa uma fonte primária de rendimento para os cartéis assassinos sediados na Venezuela e no México", acusou Bondi.Além disso, Washington não reconhece a tomada de posse do presidente venezuelano. A 10 de janeiro deste ano, a poucos dias do início da Presidência de Donald Trump,, reeleito seis meses antes para um terceiro mandato de seis anos.O então secretário de Estado Antony Blinken e o Tesouro dos EUA impuseram novas sanções a Caracas, aumentando de 15 para 25 milhões de dólares a recompensa por informações que levassem à acusação do líder venezuelano.O sucessor de Blinken, Marco Rubio, repetiu na quinta-feira as mesmas acusações. "Desde 2020, Maduro estrangulou a democracia e agarrou-se ao poder na Venezuela", declarou o chefe da diplomacia norte-americana em comunicado.