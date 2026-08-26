EUA oferecem sete milhões de euros por informações sobre líder do Estado Islâmico no Afeganistão

O programa Recompensas pela Justiça do Departamento de Estado norte-americano indicou na terça-feira que Al Muhayir, também conhecido como Sanaulá Ghafari, dirige desde junho de 2020 o grupo terrorista Estado Islâmico Província de Jorasão (ISKP).

"Um comunicado do Estado Islâmico em que se anunciava a sua nomeação descrevia Al Muhayir como um líder militar experiente e um dos `leões urbanos` do ISKP em Cabul, capital do Afeganistão, que participou em operações de guerrilha e no planeamento de atentados suicidas e ataques complexos", indicou nas redes sociais o gabinete norte-americano.

O Estado Islâmico assegurou ainda que este homem, "nascido em 1994 no Afeganistão, é responsável por aprovar todas as operações do ISKP em todo o Afeganistão e por garantir o financiamento necessário para as executar", adiantou.

Pouco depois, o governo norte-americano anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares (cerca de 8,6 milhões de euros) por informações sobre outro indivíduo, identificado como Obaidullah, e descrito como "um líder chave" da mesma organização terrorista.

"Também conhecido como Salahudín e Maulaui Rajab, participa no planeamento de ataques e operações do ISKP, dirige grupos do ISKP que realizam ataques terroristas e ajuda a gerir as finanças do ISKP através do seu Gabinete Al Siddiq", que "supervisiona" as atividades do grupo na Ásia, segundo o Departamento de Estado.