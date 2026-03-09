EUA ordenam saída de pessoal diplomático não essencial da Arábia Saudita

Numa nota divulgada no domingo, o Departamento de Estado norte-americano indica que "ordenou aos funcionários não essenciais do governo dos Estados Unidos e aos seus familiares que abandonassem a Arábia Saudita devido aos riscos para a sua segurança".

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo abatido durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

No domingo, Mojtaba Khamenei, filho do `ayatollah` Ali Khamenei, foi nomeado novo líder supremo do Irão.

"O `ayatollah` Mojtaba Hosseini Khamenei [...] é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irão, com base numa votação decisiva dos respeitados membros da Assembleia de Peritos", lê-se num comunicado daquele órgão clerical xiita, citado pela agência de notícias francesa France-Presse.

Mojtaba Khamenei não será apenas o líder político, mas também o responsável máximo do xiismo, uma corrente minoritária no islamismo, mas a maioria no Irão e com grande presença em países como o Iraque, Síria ou Líbano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já disse que o sucessor de Ali Khamenei será um alvo dos ataques ao país, tal como vários elementos da hierarquia iraniana que foram liquidados.