EUA pedem ao Ruanda para retirar tropas da RDCongo

Esta posição significa uma forte mudança na política norte-americana.

O grupo armado M23 (Movimento 23 de Março), apoiado pelo Ruanda, lançou uma ofensiva relâmpago no leste da RDCongo em dezembro, capturando Goma, capital de Kivu do Norte, e Bukavu, capital de Kivu do Sul, em janeiro e fevereiro, respetivamente.

Kigali "deve cessar todo o apoio militar ao M23 e retirar todas as suas tropas do território da RDCongo", disse Massad Boulos numa conferência de imprensa, depois de se ter reunido com os chefes de Estado congolês e ruandês no início da semana.

Em 08 de abril, durante uma visita a Kigali, capital do Ruanda, Boulos ignorou a mesma pergunta sobre a posição dos Estados Unidos no conflito.

A violência que assola a região envolve vários grupos armados e alguns países vizinhos, que defendem os seus próprios interesses, principalmente os económicos.

A região leste do país, rica em recursos, que faz fronteira com o Ruanda, é afetada por conflitos há 30 anos.

Segundo a ONU e o Governo congolês, os últimos atos de violência causaram milhares de mortos e obrigaram centenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas.