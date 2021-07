EUA. Pfizer quer aprovar terceira dose da vacina para aumentar imunidade

”, disse o cientista daquela farmacêutica Mikael Dolsten, em declarações à agência noticiosa norte-americana AP.De acordo com as primeiras impressões do estudo de reforço de vacinação da Pfizer, é demonstrado que os níveis de anticorpos das pessoas aumentam de cinco para 10 vezes mais após uma terceira dose, em comparação com a segunda.Investigações em vários países mostram que as vacinas utilizadas contra a covid-19 oferecem forte proteção contra a variante Delta, que é altamente contagiosa e está a espalhar-se rapidamente em todo o mundo.”, questionou de forma retórica, explicando que “”.









Ouvido pela Antena 1,o investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Prudêncio, explica no entanto que a eficácia da vacina para a doença grave continua alta, na ordem dos 95%, mesmo perante a variante Delta.Miguel Prudêncio considera que o pedido feito pela Pfizer ao regulador dos Estados Unidos pode ser uma medida de precaução para o futuro, mas ressalva que ainda não há dados suficientes paa dizer que há necessidade efetiva de ser administrada mais uma dose da vacina.









O estudo que está na base do pedido, conduzido em Israel, ainda não foi totalmente divulgado, pelo que não é possível analisar toda essa informação.À Associated Press, um especialista em vacinação do Centro Médico da Universidade da Vanderbilt (Tennessee), William Schaffner, disse que a autorização da FDA seria apenas um primeiro passo e não significaria que os norte-americanos recebessem o reforço automaticamente.

Atualmente, cerca de 48% da população dos EUA está totalmente vacinada e em algumas zonas do país têm taxas de imunização muito baixas, locais onde o contagio da variante Delta está a crescer.





