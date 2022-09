EUA. Polícia reformado apanha 10 anos de prisão por assaltar o Capitólio

O réu, Thomas Webster, de 56 anos, tinha agredido um polícia de serviço à segurança do Capitólio com um pau de bandeira e tinha-lhe arrancado a máscara anti-gás. A cena foi filmada pela câmara da vítima e tornou-se decisiva para convencer o júri sobre a culpabilidade do antigo polícia.





Webster, que foi marine e depois polícia, viu-se detido em 21 de fevereiro de 2021, pouco mais de um ano após os factos que agora lhe foram imputados. Três meses depois, um júri condenou-o por cinco delitos, incluindo a agressão a agentes da autoridade utilizando uma arma perigosa.