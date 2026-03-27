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Guerra no Médio Oriente
EUA ponderam enviar mais 10 mil soldados para o Golfo Pérsico
O Pentágono está a considerar a possibilidade de enviar mais 10 mil soldados para o Médio Oriente, em plena guerra com o Irão, incluindo tropas terrestres, de acordo com notícia avançada quinta-feira pelo The Wall Street Journal.
A publicação, que cita fontes não identificadas do Departamento de Defesa, informa que o destacamento inclui infantaria e veículos blindados para oferecer mais opções militares ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Nem Trump nem o Pentágono descartaram uma operação terrestre na República Islâmica, o que suscitou mais ameaças de Teerão de intensificar os ataques contra Israel e alvos norte-americanos em países do Golfo Pérsico, bem como reforçar ainda mais o controlo sobre o Estreito de Ormuz e o de Bab al Mandeb, pontos-chave para o comércio global.
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