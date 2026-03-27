EUA ponderam enviar mais 10 mil soldados para o Golfo Pérsico

A publicação, que cita fontes não identificadas do Departamento de Defesa, informa que o destacamento inclui infantaria e veículos blindados para oferecer mais opções militares ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.Nem Trump nem o Pentágono descartaram uma operação terrestre na República Islâmica, o que suscitou mais ameaças de Teerão de intensificar os ataques contra Israel e alvos norte-americanos em países do Golfo Pérsico, bem como reforçar ainda mais o controlo sobre o Estreito de Ormuz e o de Bab al Mandeb, pontos-chave para o comércio global.