EUA ponderam reconhecer controlo russo da Crimeia como parte de um acordo de paz

A Rússia anexou a Crimeia em 2014, após quase 97% da população local ter votado a favor da medida em referendo. A concessão da Península à Rússia será um sinal do presidente Trump para conseguir o cessar-fogo que pretende.

EUA ameaçam abandonar negociações se não houver progressos

A Ucrânia concordou com um cessar-fogo temporário total e acusou a Rússia de estar protelar um acordo para obter uma melhor posição nas negociações.





O enviado dos EUA a Moscovo, Steve Witkoff, manteve recentemente uma longa conversa com Putin que levou ao conhecimento da principal condição de Moscovo para assinar um acordo. O Kremlin reclama quatro províncias russófonas da Ucrânia mais a Crimeia.







Donald Trump fixou esta semana de Páscoa como o prazo limite para resposta de Moscovo às propostas de um cessar-fogo na Ucrânia apresentadas pelos Estados Unidos.



c/agências

A proposta também estabeleceria um cessar-fogo nas linhas de frente da guerra, segundo a CNN.A proposta terá sido partilhada com as autoridades europeias e ucranianas que se encontraram em Paris, na sexta-feira. No entanto, a Bloomberg sublinha que ainda nada está decidido.No entanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem reiterado que ceder território está fora das condições para o acordo de paz.A possível concessão é o mais recente sinal de que o presidente Trump está ansioso por consolidar um acordo de cessar-fogo, depois de ter prometido acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas.No entanto, um cessar-fogo parece ainda estar longe de acontecer."Queremos fazê-lo rapidamente", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.Momentos antes, Marco Rubio tinha afirmado que Moscovo e Kiev tinham apenas alguns dias para mostrar progressos ou Washington abandonaria o projeto. "Não vamos continuar com isto durante semanas e meses a fio. Portanto, temos de determinar muito rapidamente agora, e estou a falar de uma questão de dias, se isso será viável ou não nas próximas semanas", disse Rubio em Paris, depois de se reunir com os líderes europeus e ucranianos.“Se for, alinhamos, se não for, temos outras prioridades para nos focarmos também”, acrescentou.No mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou uma proposta conjunta dos EUA e da Ucrânia para uma pausa total e incondicional no conflito, enquanto o Kremlin condicionou uma trégua no Mar Negro à suspensão de certas sanções pelo Ocidente.Questionado sobre se considera que o presidente russo o está a empatar e a manipular, Trump respondeu: “Espero que não”. “Ninguém em está a enganar, estou a tentar ajuda”, disse o presidente norte-americano.