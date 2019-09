EUA. População de Washington dividida sobre libertação de um traficante de droga

RTP04 Set, 2019, 14:43 | Mundo



É a primeira vez que isto acontece. Um juiz americano fez apelo à população de Washington acerca da possível libertação antecipada de Rayful Edmond, um traficante de droga dos anos 1980. Através de reuniões públicas, na Internet ou por telefone, 510 pessoas no total fizeram ouvir a sua voz.





O resultado foi uma divisão quase igual, com 243 pessoas contra a redução da pena, e 239 favoráveis. 28 pessoas não fizeram uma opção.







Quem é Rayful Edmond?

Rayful Edmond é considerado o “rosto” da epidemia de crack em Washington, e foi condenado em 1990 a pena perpétua. O traficante chefiava uma rede de 150 dealers, que importavam cada mês de uma tonelada de cocaína colombiana, rodando os 10 milhões de dólares de receita de vendas. Além disso, cerca de três dezenas de homicídios foram apontados à sua organização, mesmo se Edmond nunca foi implicado diretamente nestes casos.





Uma medida inédita

"Nunca tinha ouvido falar de tal procedimento", comentou Mark Osler, professor de direito na Universidade Saint Paul, no Minnesota. Na verdade, é a primeira vez que é solicitado o ponto de vista da comunidade num caso criminal envolvendo adultos e sem ter autoridade para formular uma acusação.







Segundo o relatório, as pessoas a favor da libertação antecipada acreditam que a pena é demasiado longa, algumas até notaram que foi mais dura que certas sentenças de homicídio e violência sexual. Pelo contrário, muitos acreditam que Edmond deveria ser libertado pelo seu empenhamento noutros casos.Apesar da gravidade dos factos, os procuradores federais solicitaram a libertação antecipada de Edmond, argumentando com a sua cooperação em várias investigações criminais desde o final dos anos 90. De forma inédita, o juiz encarregado do caso solicitou uma consulta à população local para ajudá-lo a decidir."Muitas vezes, a falta de controlo do distrito sobre nosso sistema de justiça criminal adulto resulta na ausência de voz dos moradores na tomada de decisões que impactam profundamente a nossa comunidade, disse o procurador-geral Karl Racine em comunicado, concluindo que “neste caso, estão a ser ouvidas".