EUA preocupados com detenções e manifestações na Turquia

"O Secretário de Estado manifestou a sua preocupação com as recentes detenções e manifestações na Turquia", afirmou o Departamento de Estado num comunicado divulgado após o encontro entre Marco Rubio e Hakan Fidan.

Milhares de pessoas têm saído às ruas em Istambul e noutras cidades turcas nas últimas noites para protestar contra a detenção do presidente da Câmara de Istambul e candidato presidencial do Partido Republicano do Povo (CHP), Ekrem Imamoglu.

O presidente da câmara de Istambul foi detido na quarta-feira passada sob a acusação de corrupção e ligações terroristas, tendo ficado em prisão preventiva no dia anterior. Na véspera, a Universidade de Istambul anulou o seu diploma universitário, uma condição para a sua candidatura presidencial.

A tensão política na Turquia continua a aumentar depois de Erdogan, que está no poder há mais de duas décadas, ter avisado que não iria tolerar "ataques de grupos marginais e `hooligans` urbanos".

A comunidade internacional e organizações internacionais como as Nações Unidas têm criticado a detenção do autarca e de vários manifestantes, incluindo jornalistas.

Entre os detidos encontra-se um fotógrafo da agência francesa France Press, Yasin Akgül, que venceu o prémio de melhor fotógrafo do ano em 2014.

Segundo o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, 1.418 suspeitos foram detidos na última semana em manifestações consideradas ilegais pelo Governo.

Principal opositor do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, Imamoglu é acusado de corrupção e ligações terroristas, tendo ficado em prisão preventiva.

No domingo, Imamoglu foi eleito candidato do CHP às eleições presidenciais agendadas para 2028.