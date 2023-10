EUA. Presidente da Câmara dos Representantes destituído em votação histórica

Depois de um debate aceso entre os conservadores da Câmara dos Representantes,



A rebelião foi liderada pelo deputado Matt Gaetz, republicano de extrema-direita da Flórida e crítico de McCarthy, que apresentou a moção para destituir o líder, reunindo críticos republicanos conservadores e muitos democratas que dizem que McCarthy é indigno de estar na liderança.





Gaetz acusa McCarthy de ter negociado com os democratas uma lei orçamental de emergência, aprovada no domingo para evitar a paralisação da administração norte-americana. Essa lei orçamental, válida por 45 dias, exclui o apoio à Ucrânia.



Na moção, Gaetz acusa ainda o speaker de ter feito um “acordo paralelo secreto” com o presidente Joe Biden sobre o apoio à Ucrânia para conseguir a aprovação de um projeto de lei orçamental de emergência horas antes de o governo ser paralisado. McCarthy negou ter feito qualquer acordo em troca de votos democratas.







Embora McCarthy tenha anunciado que estava confiante de que tinha apoio suficiente para continuar a liderar, a sua ‘sorte’ mudou depois de o líder da minoria democrata, Hakeem Jeffries, ter instruído os membros da sua bancada a votarem pela sua destituição.





A destituição representa uma escalada no conflito interno que se vive na Câmara dos Representantes e abre caminho a uma maior turbulência, dado que será necessário escolher um substituto, o que promete ser uma tarefa complexa.



Os próximos passos são incertos, mas não há um sucessor óbvio para liderar a maioria republicana na Câmara dos Representantes.



McCarthy será substituído interinamente pelo também republicano Patrick McHenry, representante do 10.º distrito da Carolina do Norte.



O regulamento da Câmara dos Deputados estabelece que é o presidente da Câmara quem deve elaborar a lista dos seus possíveis substitutos caso o seu cargo seja declarado vazio.



Esta lista só é tornada pública se esta situação se verificar e o escolhido atuar interinamente até à eleição do novo líder.





Esta é a primeira vez que um presidente da Câmara dos Representantes dos EUA é destituído por um voto de desconfiança. Apenas dois outros líderes da Câmara dos Representantes foram submetidos a uma moção deste género no último século, ambas sem sucesso: os republicanos Joseph Cannon em 1910 e John Boehner em 2015.



Na última ocasião a moção não avançou para votação, mas a sua apresentação desencadeou a demissão de Boehner meses depois.





c/agências