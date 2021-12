EUA processam Texas por diluir voto latino no seu novo mapa eleitoral

Numa queixa apresentada no tribunal do distrito ocidental da divisão de El Paso, o Governo federal norte-americano argumentou que, na última década, o Texas ganhou quatro milhões de habitantes, na maioria hispânicos e de outras minorias, mas que os distritos eleitorais não refletem essa diversidade.

"O poder legislativo do Texas recusou-se a reconhecer um eleitorado que cada vez mais é formado por minorias. O Texas definiu dois novos distritos que têm maiorias anglo-saxónicas e eliminou intencionalmente um distrito latino", indicou o Departamento de Justiça na queixa.

Com a ação judicial, o Departamento de Justiça, dirigido pelo procurador-geral Merrick Garland, quer demonstrar que o Texas violou uma secção essencial da Lei Eleitoral que obriga a que todos os eleitores disponham de igualdade de oportunidades para participar nos atos eleitorais.

O Texas é um dos Estados norte-americanos que mais crescimento tiveram nos últimos anos e foi o único a aumentar em dois congressistas a sua representação na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), após serem conhecidos os resultados dos censos de 2020.

Tanto o governador do Texas, Greg Abbott, como as maiorias na Assembleia e no Senado estaduais pertencem ao Partido Republicano.

Já em outubro passado, o Fundo Educativo e de Defesa Legal México-Norte-Americano (MALDEF) interpôs uma primeira ação judicial contra o Estado do Texas pelo mesmo motivo e pediu ao tribunal federal para descartar os novos mapas eleitorais.