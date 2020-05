EUA. Procurador exige investigação a homicídio de jovem negro desarmado

O procurador Tom Durden considerou na terça-feira que deveriam ser avaliados os factos relacionados com o homicídio de Ahmaud Arbery, o jovem de 25 anos assassinado a 23 de fevereiro depois de ser perseguido por homens armados.A decisão do procurador surgiu depois de ter sido publicado um vídeo alegadamente do momento do crime nas redes sociais.Numa carta publicada no Facebook,. O jurí deverá, no entanto, reunir-se após junho, dado que os tribunais estão sob restrições impostas como consequência da pandemia.. De acordo com um relatório policial publicado por The New York Times , Gregory McMichael, de 64 anos, alega que Ahmaud Arbery estava envolvido numa série de assaltos nas proximidades. Por este motivo, depois de avistar o jovem perto de sua casa, o ex-polícia convocou o seu filho, de 34 anos, e outros dois homens a perseguir Arbery.No relatório, McMichael alega que a vítima começou a “atacar violentamente” o seu filho e obrigou Travis a disparar a espingarda. No entanto, no vídeo são ouvidos três disparos e o primeiro acontece momentos antes de o jovem negro, visivelmente desarmado, começar a tentar retirar a arma ao agressor.A relutância na apresentação de acusações até ao momento tem provocado indignação. Numa carta obtida pelo mesmo jornal, o procurador de Brunswick argumenta que não existia um motivo plausível para a detenção de Gregory e Travis McMichael uma vez que eram portadores legais de armas de fogo e tinham o direito de perseguir um suspeito de assalto e usar as armas em legítima defesa.

“Isto é homicídio”

Lee Merritt, advogado da família da vítima, lamentou que os familiares tenham sido obrigados a assistir ao homicídio de Ahmaud Arbery através do vídeo.“O senhor Arbery não cometeu nenhum crime e não havia motivos para estes homens acreditarem que tinham o direito de detê-lo com armas ou usar a força letal para promover a sua tentativa ilegal de o fazer”, escreveu Merrit num comunicado. “Isto é homicídio”, asseverou.“A série de eventos captados neste vídeo confirma o que todas as evidências indicavam antes de ele ser publicado”, continuou a argumentar Merrit. “”, concluiu o advogado.A Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (NAACP) mostrou-se satisfeita pela decisão do procurador Tom Durden. “No entanto, não descansaremos até que os homicidas de Ahmaud Arbery estejam atrás das grades”, escreveu a associação em comunicado, considerando que o facto de os culpados não terem sido ainda detidos “é evidência suficiente para o que todos sabemos ser verdade – a justiça para todos simplesmente não é suficientemente específica”.Também Joe Biden, candidato democrata às eleições presidenciais norte-americanas, se pronunciou sobre o caso. O democrata escreveu na sua conta oficial do Twitter que o vídeo demonstra claramente que Arbery foi morto “ a sangue frio ” e pediu uma “completa e transparente” investigação do homicídio.