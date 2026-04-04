EUA prosseguem operação de busca de piloto desaparecido no Irão. O que está em causa?

Na sexta-feira, um caça F-15 dos Estados Unidos foi abatido pelo Irão e um dos pilotos foi resgatado com sucesso logo nas primeiras horas. As autoridades norte-americanas prosseguem este sábado as buscas pelo segundo militar, ainda em parte incerta, numa operação de resgate de enorme risco e que pode mudar o rumo do conflito.